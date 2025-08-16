search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 17:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 16:14

Μελάνια Τραμπ: Έστειλε επιστολή στον Πούτιν για παιδιά που έχουν απαχθεί λόγω στον πόλεμο στην Ουκρανία

16.08.2025 16:14
melania_trump_apfile

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, με προσωπική της επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρθηκε στα δεινά που βιώνουν παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ο ίδιος την επιστολή αυτή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα, δήλωσαν δήλωσαν χθες δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Η Μελάνια Τραμπ, γεννημένη στη Σλοβενία, δεν συνόδευσε τον σύζυγό της στο ταξίδι στην Αλάσκα.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, εκτός από το ότι σε αυτή γινόταν αναφορά στις απαγωγές παιδιών ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αναγκαστικά μεταφορά Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία.

Το Κίεβο χαρακτηρίζει έγκλημα πολέμου τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων Ουκρανόπουλων που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ευγνωμοσύνη του στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα. «Αυτή είναι μια πραγματική πράξη ανθρωπισμού», είπε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ με ανάρτησή του στο X.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από εμπόλεμες ζώνες.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει δηλώσει ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει δεινά σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και παραβιάζει τα δικαιώματά τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Διαβάστε επίσης:

CNN: «Το επόμενο στοίχημα του Τραμπ είναι να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ζελένσκι και Πούτιν»

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ ρωσικών εισβολών» – «Παράθυρο» για εδαφικές παραχωρήσεις

Ρωσία: «Καταλάβαμε δύο χωριά σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
turkey_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

FOTIA_PIROSVESTIKI_0108
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

tsoukalas_0707_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για τους πολίτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 17:51
turkey_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

1 / 3