Ρωσία: «Καταλάβαμε δύο χωριά σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ»

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν καταλάβει δύο ουκρανικά χωριά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, πρόκειται για το χωριό Κολοντιάζι στην περιοχή του Ντονέτσκ και το χωριό Βορόνε στη γειτονική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ουκρανικές αρχές, οι οποίες νωρίτερα ανέφεραν ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 85 επιθετικά drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά ουκρανικού εδάφους κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τους τελευταίους ισχυρισμούς της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

«Επόμενο βήμα οι συνομιλίες και με τον Ζελένσκι»: Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών μετά την Αλάσκα

Μέτε Φρεντέρικσεν: «Ο Νετανιάχου είναι πλέον από μόνος του ένα πρόβλημα»

«Όλοι συμφώνησαν ότι είναι το καλύτερο» – Αποκλείει εκεχειρία στην Ουκρανία ο Τραμπ και πιέζει για άμεση «ειρηνευτική συμφωνία»