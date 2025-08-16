search
ΚΟΣΜΟΣ

16.08.2025 13:03

«Όλοι συμφώνησαν ότι είναι το καλύτερο» – Αποκλείει εκεχειρία στην Ουκρανία ο Τραμπ και πιέζει για άμεση «ειρηνευτική συμφωνία»

trymp skotia 9987- new

«Για μια σπουδαία και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα» έκανε λόγο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημείωσε ότι η συνάντηση με τον Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συζήτηση αργά τη νύχτα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Όλοι κατέληξαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε μια Ειρηνευτική Συμφωνία, που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν τηρείται», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ αποκλείει εκεχειρία στην Ουκρανία και πιέζει για άμεση «ειρηνευτική συμφωνία»: «Όλοι συμφώνησαν ότι είναι το καλύτερο»

Επιβεβαίωσε δε πως ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα.

«Αν όλα πάνε καλά, στη συνέχεια θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Δυνητικά, εκατομμύρια ζωές θα σωθούν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Τη Δευτέρα η συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον – Υπέρ της πρότασης για τριμερή συνάντηση

Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά από μια εκτενή συνομιλία με τον Τραμπ ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία και υποστήριξε την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης.

«Η Ουκρανία επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Κρεμλίνο: Δεν τίθεται θέμα τριμερούς

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν ανέφερε καμία συνάντηση με τον Ζελένσκι όταν μίλησε στους δημοσιογράφους νωρίτερα.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, λέγοντας ότι η πιθανότητα τριμερούς συνόδου με τον Ζελένσκι δεν είχε συζητηθεί.

