ΚΟΣΜΟΣ

16.08.2025 10:46

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τη Δευτέρα η συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον – Υπέρ της πρότασης για τριμερή συνάντηση

trump zelensky

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την προσεχή Δευτέρα.

Μάλιστα, σε δημοσίευσή του στο Telegram, ο Ζελένσκι δήλωσε «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως οι δύο άνδρες είχαν μια μακρά τηλεφωνική κλήση μεταξύ τους, η οποία λέγεται πως διήρκεσε μια ώρα.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε κατά την πτήση επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ από την Αλάσκα, στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός ηγέτης ενημέρωσε τον ουκρανό πρόεδρο για τα «κύρια σημεία» των συνομιλιών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για εποικοδομητική συνεργασία και υποστηρίζει μια τριμερή συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι στο κοινωνικό δίκτυο X.

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό», πρόσθεσε.

Κρεμλίνο: Δεν τίθεται θέμα τριμερούς

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον ρώσο, τον αμερικανό και τον θυκρανό πρόεδρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν ξανά μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.

1 / 3