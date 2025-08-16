search
Τραμπ σε Fox News: Η επίτευξη συμφωνίας «εξαρτάται» πλέον από τον Ζελένσκι

16.08.2025 10:05
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

vrachali-new
MEDIA

Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ - «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

