Τραμπ σε Fox News: Η επίτευξη συμφωνίας «εξαρτάται» πλέον από τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

