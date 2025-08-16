search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 09:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 08:15

Χίλαρι Κλίντον: Θα πρότεινα τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, αν λήξει ο πόλεμος χωρίς να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη στη Ρωσία

16.08.2025 08:15
HillaryClinton

Έναν αναπάντεχο σύμμαχο στην προσπάθεια να βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε χθες Παρασκευή -στο podcast «Raging Moderates» με την Τζέσικα Τάρλοφ- πως αν ο Τραμπ εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς το Κίεβο να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία, θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης.

Στις δηλώσεις της, που προηγήθηκαν της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, η αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, το 2016, πρόσθεσε ότι ο Τραμπ πρέπει «να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών. Και ότι, σε ένα χρονικό διάστημα, ο Πούτιν θα πρέπει να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει, προκειμένου να αποδείξει τις καλές του προθέσεις, ας πούμε, να μην απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

«Αν το καταφέρουμε αυτό, αν ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, θα τον προτείνω για το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί ο στόχος μου εδώ είναι να μην επιτρέψω την υποταγή στον Πούτιν, με τη βοήθεια και τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ -οι υποστηρικτές του οποίου ζητούσαν να «κλειστεί» η Χίλαρι Κλίντον «στη φυλακή» στη διάρκεια της προεικλογικής εκστρατείας του 2016- εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δηλώσεις της πρώην αντιπάλου του.

Ήταν «πολύ ευγενικό» εκ μέρους της Κλίντον να το πει αυτό σχολίασε ο Τραμπ στο Fox News, χθες Παρασκευή, προσθέτοντας: «ίσως αρχίσω να την συμπαθώ ξανά».

Διαβάστε επίσης:

«Κανείς δεν μίλησε για εκεχειρία»: Ανάλυση Sky News, BBC για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα

Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν: «Κάναμε πρόοδο, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα» – «Είναι στο χέρι του Ζελένσκι»

Διπλωματικοί χειρισμοί σε εύφλεκτο περιβάλλον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_portogalia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στο έλεος των πυρκαγιών – Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα

solwmou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)

luna_park_atixima
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

HillaryClinton
ΚΟΣΜΟΣ

Χίλαρι Κλίντον: Θα πρότεινα τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, αν λήξει ο πόλεμος χωρίς να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

vrachali-new
MEDIA

Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ - «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 09:17
fwtia_portogalia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στο έλεος των πυρκαγιών – Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα

solwmou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)

luna_park_atixima
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

1 / 3