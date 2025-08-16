Χίλαρι Κλίντον: Θα πρότεινα τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, αν λήξει ο πόλεμος χωρίς να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη στη Ρωσία

Έναν αναπάντεχο σύμμαχο στην προσπάθεια να βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε χθες Παρασκευή -στο podcast «Raging Moderates» με την Τζέσικα Τάρλοφ- πως αν ο Τραμπ εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς το Κίεβο να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία, θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης.

Στις δηλώσεις της, που προηγήθηκαν της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, η αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, το 2016, πρόσθεσε ότι ο Τραμπ πρέπει «να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών. Και ότι, σε ένα χρονικό διάστημα, ο Πούτιν θα πρέπει να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει, προκειμένου να αποδείξει τις καλές του προθέσεις, ας πούμε, να μην απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

«Αν το καταφέρουμε αυτό, αν ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, θα τον προτείνω για το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί ο στόχος μου εδώ είναι να μην επιτρέψω την υποταγή στον Πούτιν, με τη βοήθεια και τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ -οι υποστηρικτές του οποίου ζητούσαν να «κλειστεί» η Χίλαρι Κλίντον «στη φυλακή» στη διάρκεια της προεικλογικής εκστρατείας του 2016- εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δηλώσεις της πρώην αντιπάλου του.

Ήταν «πολύ ευγενικό» εκ μέρους της Κλίντον να το πει αυτό σχολίασε ο Τραμπ στο Fox News, χθες Παρασκευή, προσθέτοντας: «ίσως αρχίσω να την συμπαθώ ξανά».

