LIFESTYLE

28.08.2025 09:16

Anna Kournikova: Έγκυος ξανά στα 44, περιμένει το τέταρτο παιδί από τον Enrique Iglesias

28.08.2025 09:16
Πατέρας για τέταρτη φορά θα γίνει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, καθώς η σύντροφος της ζωής του Άννα Κουρνίκοβα είναι ξανά έγκυος.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό «Hola», η 44χρονη πρώην τενίστρια είναι στον τέταρτο μήνα της κύησης και όλα εξελίσσονται ομαλά.

Η Κουρνίκοβα έχει ήδη τρία παιδιά με τον επί χρόνια σύντροφό της, Ιγκλέσιας, με τον οποίο είναι μαζί από το 2001. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τους δίδυμους Λούσι και Νίκολας, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Μέρι.

Η πρώην αθλήτρια αποσύρθηκε από το τένις το 2003, σε ηλικία μόλις 21 ετών, λόγω τραυματισμών που σημάδεψαν την καριέρα της και έκτοτε διατηρεί χαμηλό προφίλ, απέχοντας από τη δημοσιότητα.

Πρόσφατα φωτογραφήθηκε στο Μαϊάμι μαζί με τα παιδιά της σε προπόνηση πολεμικών τεχνών, καθησυχάζοντας όσους είχαν εκφράσει ανησυχία για την υγεία της, όταν νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το ζευγάρι μένει στο Μαϊάμι και αν και είναι μαζί σχεδόν 25 χρόνια, παραμένει ασαφές αν έχουν παντρευτεί επίσημα.

