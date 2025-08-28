search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:14
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

28.08.2025 08:40

Η Ναταλία Τσαλίκη αποχαιρέτησε το καλοκαίρι – Η ανάρτηση με τον Γιάννη Μπέζο (photo)

28.08.2025 08:40
bezos_tsaliki
αρχείυυ @NDP

Η Ναταλία Τσαλίκη αποχαιρέτησε το καλοκαίρι δημοσιεύοντας μία φωτογραφία μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, από τις διακοπές τους.

Με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, η Ναταλία Τσαλίκη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, λίγες ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος: «Αντίο καλοκαίρι».

