Η Ναταλία Τσαλίκη αποχαιρέτησε το καλοκαίρι – Η ανάρτηση με τον Γιάννη Μπέζο (photo)

Η Ναταλία Τσαλίκη αποχαιρέτησε το καλοκαίρι δημοσιεύοντας μία φωτογραφία μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, από τις διακοπές τους.

Με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, η Ναταλία Τσαλίκη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, λίγες ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος: «Αντίο καλοκαίρι».

