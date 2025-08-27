H Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της στη Σάμο – Η ανάρτησή της με ροζ μαγιό και οι βόλτες στα βουνά (Photos)

Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σάμο για να κλείσει ιδανικά ο Αύγουστος και το καλοκαίρι της. Η παρουσιάστρια του «Ρουκ Ζουκ» έχει αφήσει για λίγο πίσω της την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές φέτος πιο ήσυχους, αλλά πανέμορφους προορισμούς.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες όπου φορά το ροζ μαγιό της στη θάλασσα αλλά και από τις βόλτες της στα βουνά.

Η Ζέτα Μακρυπούλια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι: «Λίγο ακόμα…Μια γύρα ακόμα…Βουτιά, περπάτημα, φαγητό!»

