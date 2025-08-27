search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 01:54
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

27.08.2025 23:50

H Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της στη Σάμο – Η ανάρτησή της με ροζ μαγιό και οι βόλτες στα βουνά (Photos)

27.08.2025 23:50
zeta

Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σάμο για να κλείσει ιδανικά ο Αύγουστος και το καλοκαίρι της. Η παρουσιάστρια του «Ρουκ Ζουκ» έχει αφήσει για λίγο πίσω της την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές φέτος πιο ήσυχους, αλλά πανέμορφους προορισμούς.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες όπου φορά το ροζ μαγιό της στη θάλασσα αλλά και από τις βόλτες της στα βουνά.

Η Ζέτα Μακρυπούλια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι: «Λίγο ακόμα…Μια γύρα ακόμα…Βουτιά, περπάτημα, φαγητό!»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

