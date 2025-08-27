Taylor Swift: Τα βασιλικά… «Like» στην ανάρτησή της για τον αρραβώνα με τον Travis Kelce (photos)

Η βρετανική βασιλική οικογένεια εξέφρασε τη στήριξή της στον αρραβώνα της παγκόσμιας ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και του αστέρα του NFL, Τράβις Κέλσι (Travis Kelce).

Μετά την κοινή ανάρτηση του ζευγαριού στο Instagram με την οποία ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα, μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο Lee Summit του Μιζούρι πολλά μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του πρίγκιπα Ουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον και της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, ήταν μεταξύ των εκατομμυρίων χρηστών που πάτησαν «Like». Σύμφωνα με το Τοwn and County το βασιλικό ζευγάρι έκανε «Like» στην ανάρτηση μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Instagram, @princeandprincessofwales.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, συναντήθηκαν με τη Σουίφτ και τον Κέλσι στα παρασκήνια της συναυλίας της στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούνιο. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας είχε συναντήσει την σταρ και το 2013, όταν μαζί με τον Τζον Μπον Τζόβι (Jon Bon Jovi) τραγούδησαν το «Livin’ on a Prayer» σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Kensington Palace.

«Μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενέδωσα. Αλλά ειλικρινά, αν η Τέιλορ Σουίφτ σε κοιτάξει στα μάτια, σε αγγίξει στο μπράτσο και πει “Έλα μαζί μου…”. Σηκώθηκα σαν κουτάβι με ύφος “φαίνεται καλή ιδέα, θα σε ακολουθήσω”», είχε σχολιάσει το 2021 ο πρίγκιπας για εκείνη τη στιγμή.

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση της Σουίφτ και του Κέλσι στο Instagram, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 29 εκατομμύρια likes.

