Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μετά από 2 χρόνια σχέσης

Παντρεύονται μετά από δύο χρόνια σχέσης η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα νέα σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη, η οποία περιελάμβανε μια παρουσίαση φωτογραφιών από την πρόταση γάμου, μαζί με μια φωτογραφία του μεγάλου διαμαντιού σε κίτρινο χρυσό.

«H καθηγήτρια Αγγλικών και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέμεναν ευρέως την εξέλιξη αυτή. Μέσα σε λιγότερα από 20 λεπτά η ανάρτησή τους συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια “likes”.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε στον πρώτο από τους πολλούς αγώνες των Kansas City Chiefs, της ομάδας του NFL στην οποία αγωνίζεται ο Κέλσι, για να τον υποστηρίξει.

Και όλα ξεκίνησαν με ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό τηλεφώνου του Κέλσι.

