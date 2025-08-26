Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μετά από 2 χρόνια σχέσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παντρεύονται μετά από δύο χρόνια σχέσης η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι.
Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα νέα σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη, η οποία περιελάμβανε μια παρουσίαση φωτογραφιών από την πρόταση γάμου, μαζί με μια φωτογραφία του μεγάλου διαμαντιού σε κίτρινο χρυσό.
«H καθηγήτρια Αγγλικών και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.
Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέμεναν ευρέως την εξέλιξη αυτή. Μέσα σε λιγότερα από 20 λεπτά η ανάρτησή τους συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια “likes”.
Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε στον πρώτο από τους πολλούς αγώνες των Kansas City Chiefs, της ομάδας του NFL στην οποία αγωνίζεται ο Κέλσι, για να τον υποστηρίξει.
Και όλα ξεκίνησαν με ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό τηλεφώνου του Κέλσι.
Διαβάστε επίσης:
Τζένιφερ Λόπεζ: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με το non-binary παιδί της
Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»
Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου, η ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου – «Απέραντη ευγνωμοσύνη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.