search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 21:59
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 20:21

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μετά από 2 χρόνια σχέσης

26.08.2025 20:21
kelce swift

Παντρεύονται μετά από δύο χρόνια σχέσης η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα νέα σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη, η οποία περιελάμβανε μια παρουσίαση φωτογραφιών από την πρόταση γάμου, μαζί με μια φωτογραφία του μεγάλου διαμαντιού σε κίτρινο χρυσό.

«H καθηγήτρια Αγγλικών και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέμεναν ευρέως την εξέλιξη αυτή. Μέσα σε λιγότερα από 20 λεπτά η ανάρτησή τους συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια “likes”.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε στον πρώτο από τους πολλούς αγώνες των Kansas City Chiefs, της ομάδας του NFL στην οποία αγωνίζεται ο Κέλσι, για να τον υποστηρίξει.

Και όλα ξεκίνησαν με ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό τηλεφώνου του Κέλσι.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόπεζ: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με το non-binary παιδί της

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου, η ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου – «Απέραντη ευγνωμοσύνη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
harvard
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου – Κατηγορείται για 4 εμπρησμούς

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης

macron-34
ΚΟΣΜΟΣ

O Μακρόν αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης – Δημοσκόπηση κόλαφος: 7 στους 10 θέλουν να πέσει η κυβέρνηση

karalis-douplantis-456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωσε Καραλή ο Ντουπλάντις: «Αυτός o τύπος κάνει τρελά άλματα» – Δεν αποκλείει παγκόσμιο ρεκόρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 21:58
harvard
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου – Κατηγορείται για 4 εμπρησμούς

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης

1 / 3