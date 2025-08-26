search
26.08.2025
LIFESTYLE

26.08.2025 18:43

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς, όπου και παραχώρησε στην Κατερίνα Καραβάτου μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κοινωνία και στην κατάσταση που επικρατεί, για το κίνημα Me Too, καθώς επίσης και για την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ηθοποιός, μίλησε για θέματα που αφορούν την κοινωνία, υπογραμμίζοντας αρχικά, πως ο ίδιος είναι ένας ιδιαίτερα αισιόδοξος άνθρωπος.

«Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας, αλίμονό μας αν το συνηθίσουμε. Αυτό μπορεί το εκλάβει κάποιος όπως θέλει. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος και τα λέω αυτά. Δεν τα βλέπω όλα αυτά μαύρα. Είμαι υπεραισιόδος άνθρωπος», ανέφερε αρχικά.

Ο Τάσος Χαλκιάς, μίλησε και για το κίνημα Me Too, που δημιουργήθηκε στο χώρο του θεάτρου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά δεν είναι τωρινά. Δεν είναι ότι συμβαίνουν ξαφνικά. Αυτά δεν είναι παθήσεις του θεάτρου, είναι παθήσεις του κόσμου όλου. Δεν έφτασε το θέατρο σε σημείο να το κρίνουμε. Το θέατρο θα είναι πάντα ένα αποκούμπι ψυχικής ανάτασης. Αυτό πιστεύω. Το θέατρο είναι εκπαίδευση για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να καταφεύγει στα θετικά».

Τέλος, σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο ηθοποιός, ανέφερε: «Είχα και δεν είχα αγωνία για την απόφαση του δικαστηρίου. Όταν καταφεύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, τότε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. Δεν έχει σημασία τι λέει η δικαιοσύνη. Σημασία έχει ότι ο Πέτρος έχει πληγεί από την κοινωνία. Ο Πέτρος το κακό το έχει πάθει. Εάν φτάσει σε ένα σημείο να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία, τότε μπορεί να εξιλεωθεί και να συνυπάρξει με το ζήτημα του θεάτρου, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος».

MEDIA

MEGA: Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων η νέα κοινωνικοδραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

ADVERTORIAL

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο Δημήτρης Κουρέτας καλεί το ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο

