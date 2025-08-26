search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 11:43

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

26.08.2025 11:43
kostas_kokkinakis

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα με αφορμή το χονδροφοβικό σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου για την Νατάσσα Μποφίλιου.

Ανάμεσα σε αυτούς που εξοργίστηκαν με το body shaming που έκανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν και ο Κώστας Κοκκινάκης:

«Βγήκε λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος να κάνει αστειάκι (που δεν είναι καν αστείο) με μια γυναίκα που ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές της. Δεν έχει σημασία ποια είναι, θεώρησε πως έπρεπε να πει την μακακία του προσβάλλοντας κάποιον συνάνθρωπο του. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Μποσταντζόγλου: Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μ@λ@κας;», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής.

Διαβάστε επίσης:

Blake Lively: Τα μηνύματα που «καίνε» τον Justin Baldoni και η «εκστρατεία δυσφήμησης»

Ο Harrison Ford μιλά για το «μυστικό» του πετυχημένου γάμου

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

mitsotakis_ippokrateio_0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Ιπποκράτειο»: Στο επίκεντρο η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

eveksia new
ΥΓΕΙΑ

ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ: Πρόταση για μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας για τη δυναμική ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:52
leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

1 / 3