Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα με αφορμή το χονδροφοβικό σχόλιο του Μάνου Βουλαρίνου για την Νατάσσα Μποφίλιου.

Ανάμεσα σε αυτούς που εξοργίστηκαν με το body shaming που έκανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν και ο Κώστας Κοκκινάκης:

«Βγήκε λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος να κάνει αστειάκι (που δεν είναι καν αστείο) με μια γυναίκα που ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές της. Δεν έχει σημασία ποια είναι, θεώρησε πως έπρεπε να πει την μακακία του προσβάλλοντας κάποιον συνάνθρωπο του. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Μποσταντζόγλου: Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μ@λ@κας;», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής.

