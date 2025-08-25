Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

Κατακραυγή καταγράφεται στα social media για όσα απαράδεκτα ανέφερε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Μάνος Βουλαρίνος κατά της τραγουδίστριας Νατάσας Μποφίλιου.

Ο Βουλάρινος σε ανάρτησή του έκανε αθλια και κακόβουλα σχόλια για την εμφάνιση της τραγουδίστρα προκαλώντας αντιδράσεις.

«Δεν σου φταίνε τα κιλά της Μποφίλιου, σου φταίει που είναι ένας καθρέφτης των ενοχών σου. Είναι αυτή η φωνή της, όποιας σου έχει μείνει, συνείδησης που ακούς το βράδυ πριν κοιμηθείς. Όσο πιστός κι αν είσαι στα νέα σου καθήκοντα, όσο κι αν εναρμονίζεσαι στις ανάγκες του χουλιγκανικού σου κοινού, των όψιμων φίλων σου, ξέρεις πως έχεις την στόφα του γενίτσαρου» αναφέρει ο Κυκλοθυμικός. Ακολουθούν και άλλες αντιδράσεις:

Όταν βλέπεις την αριστερή #Μποφιλιου να ποσταρει φωτο από διακοπές που πηγαίνει με δικά της λεφτά, ενώ εσύ καίγεσαι στο ημιυπόγειο στα Πατήσια χαζεύοντας φωτογραφίες του #Σκερτσος, είναι λογικό να σου βγαίνει μια καφρίλα… 😂😂😂 — Palucky_Luke® (@LukePalucky) August 24, 2025

Το επίπεδο τους είναι το αν ρουφάει την κοιλιά της η Μποφίλιου. Ρηχό, κενό, ηλίθιο. Μόνο εκεί μπορούν να παίξουν μπάλα πλέον και εκεί θέλουν να σε τραβήξουν, να γινει ο πολιτικός διάλογος πάνελ πρωϊνάδικου. Για οτιδήποτε άλλο ουσιαστικό και σοβαρό, εκτός του ότι δεν μπορούν γιατί… — Boltzmann Brain (@bolltzmann) August 24, 2025

Ο Βουλαρίνος κριτικάρει το σώμα της Μποφίλιου.

Ο Βουλαρίνος. pic.twitter.com/T0T623hzWB August 24, 2025

Ούτε ακούω Μποφίλιου ούτε την γουστάρω.

Αυτό που κάνετε είναι πρόστυχο.

Τόσο απλά. — Αναρχιτέκτονας (@anarchitektonas) August 24, 2025

Καλά κάνουν οι δεξιοί κ βρίζουν την Μποφίλιου που κάνει διακοπές , ενώ αυτοί δεν μπορούν , ποιον θες να βρίσουν τον Μητσοτάκη ;

Για τόσο ξύπνιους τους έχεις ; August 24, 2025

Εν τω μεταξύ η Μποφίλιου έχει μια χαρά κορμί

Δεν έχει να κάνει όμως με το κορμί, έχει να κάνει με τον μισογυνισμό που σας διακατέχει.

Και το κορμί της Ναόμι Κάμπελ να βλέπατε πάλι τις ίδιες αηδίες θα γράφατε. August 24, 2025

Τα σχόλια για το σώμα και την φωτογραφία της Μποφίλιου αγγίζουν τα όρια του ξεκατίνιασματος και του bodyshaming

Υγ: Εν τω μεταξύ δεν την λες και άσχημη #μποφιλιου — its.thanos (@olakalaa) August 25, 2025

