ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
25.08.2025

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

Κατακραυγή καταγράφεται στα social media για όσα απαράδεκτα ανέφερε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Μάνος Βουλαρίνος κατά της τραγουδίστριας Νατάσας Μποφίλιου.

Ο Βουλάρινος σε ανάρτησή του έκανε αθλια και κακόβουλα σχόλια για την εμφάνιση της τραγουδίστρα προκαλώντας αντιδράσεις.

«Δεν σου φταίνε τα κιλά της Μποφίλιου, σου φταίει που είναι ένας καθρέφτης των ενοχών σου. Είναι αυτή η φωνή της, όποιας σου έχει μείνει, συνείδησης που ακούς το βράδυ πριν κοιμηθείς. Όσο πιστός κι αν είσαι στα νέα σου καθήκοντα, όσο κι αν εναρμονίζεσαι στις ανάγκες του χουλιγκανικού σου κοινού, των όψιμων φίλων σου, ξέρεις πως έχεις την στόφα του γενίτσαρου» αναφέρει ο Κυκλοθυμικός. Ακολουθούν και άλλες αντιδράσεις:

