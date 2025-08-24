search
24.08.2025 14:26

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 24/8, με την πλειονότητα των αδειούχων να έχει ήδη ξεκινήσει την επιστροφή της από το μεσημέρι.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες με τα πρώτα δείγματα να εμφανίζονται στην Ολυμπία Οδό.

Συγκεκριμένα, το κομμάτι από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα από το μεσημέρι της Κυριακής.

Κίνηση παρατηρείται και στα διόδια της Ελευσίνας

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων - Μποτιλιάρισμα από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο στην Εθνική

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς να επιστρέφουν στη βάση τους.

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν πεθάνει – «Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα»

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο – Πήρε προθεσμία για την Τρίτη (video)

Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών ύστερα από καταδίωξη

