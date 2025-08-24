Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 24/8, με την πλειονότητα των αδειούχων να έχει ήδη ξεκινήσει την επιστροφή της από το μεσημέρι.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες με τα πρώτα δείγματα να εμφανίζονται στην Ολυμπία Οδό.

Συγκεκριμένα, το κομμάτι από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα από το μεσημέρι της Κυριακής.

Κίνηση παρατηρείται και στα διόδια της Ελευσίνας.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς να επιστρέφουν στη βάση τους.

