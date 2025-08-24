Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν πεθάνει – «Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή (24.08.2025) βυθίζοντας στον θρήνο τους φίλους του, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και κυρίως την σύζυγό του Βίκυ Βουρλάκη και τα 2 παιδιά τους, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Παυλίνα Κωνσταντάρα.

Στις τελευταίες αναρτήσεις του στο Facebook φαίνεται χαμογελαστός αλλά έχοντας πάντα σωληνάκι στη μύτη του.

Στην τελευταία ανάρτηση που έκανε, στις αρχές του Αυγούστου, ποζάρει με την σύντροφο της ζωής του Βίκυ. Χαμογελαστοί και οι 2 απολαμβάνουν τον καφέ και τα pancakes τους ενώ ο δημοσιογράφος συνεχίζει και φορά το σωληνάκι στη μύτη.

«Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας», έγραψε στη λεζάντα.

