Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της 4χρονης στους Παξούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι όπου διέμενε με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο, η αναζήτηση της μικρής ξεκίνησε περίπου στις 16.00 το απόγευμα και διήρκεσε σχεδόν 50 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε γύρω στις 16.50.

Ο δήμαρχος, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι γιατροί, ωστόσο το παιδί ήταν ήδη νεκρό. «Δεν κατάλαβαν οι γονείς ότι βγήκε έξω και εκεί υπάρχει μία βίλα με πισίνα, το παιδάκι πήγε εκεί προφανώς να παίξει και τα υπόλοιπα είναι τα στενάχωρα…» σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, περιέγραψε τις προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν. «Συνεχίσαμε ΚΑΡΠΑ με οξυγόνο κάπου τρία τέταρτα. Δεν ανένηψε, ήταν ήδη πνιγμένο» είπε.

Σημειώνεται ότι η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα. Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.

