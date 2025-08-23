Σοκάρει ο γυναικοκτόνος του Βόλου: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε στους αστυνομικούς

Αμετανόητος εμφανίζεται ο 40χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου για την άγρια δολοφονία της 36χρονης συζύγου του στον Βόλο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος εντοπίστηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο (παλιό πάρκινγκ) στο κέντρο της πόλης του Βόλου, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ενημέρωση στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον 40χρονο. Ο ίδιος ήταν καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε μετά το φονικό. Φέρεται να είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μια προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, όταν οι αστυνομικοί τον σήκωσαν από το χώμα, εκείνος τους είπε: «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο 40χρονος από τους αστυνομικούς όταν του πέρασαν χειροπέδες ήταν λίγο νερό, καθώς βρισκόταν στην κρυψώνα του επί 29 ώρες, χωρίς να έχει φάει ή να έχει πιει τίποτα.

Όπως μεταδίδει το gegonota.news, σύμφωνα με μαρτυρίες, χθες το βράδυ ο 40χρονος κυκλοφορούσε έξω από το σπίτι του στην οδό Κωνσταντά και παρατηρούσε το μπαλκόνι.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (22/8) η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα. Η άτυχη 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος, της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η σορός της γυναίκας έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης:

Θεσπρωτία: Φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών – Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής

Καμπανάκι από Πολιτική Προστασία για την Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε κατάσταση συναγερμού Ρόδος, Σάμος και Ικαρία

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι