Θεσπρωτία: Φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών – Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 σε δάσος στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, και 2 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

