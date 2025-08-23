search
ΕΛΛΑΔΑ

23.08.2025 18:15

Καμπανάκι από Πολιτική Προστασία για την Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε κατάσταση συναγερμού Ρόδος, Σάμος και Ικαρία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Κυριακή 24 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου)

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών πυρκαγιάς.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα θέτει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με εναέριες περιπολίες επιτήρησης και ενισχυμένες περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

-Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

-Χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

-Υπαίθριες ψησταριές και κάπνισμα μελισσών

-Ρίψη αναμμένων τσιγάρων

-Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών μέσω της ιστοσελίδας και των λογαριασμών του Πυροσβεστικού Σώματος στο Facebook και το Twitter.

Τέλος, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

