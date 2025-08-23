Βοιωτία: Σε ύφεση η φωτιά στα Δερβενοχώρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τηv ενημέρωση, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
