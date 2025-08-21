search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 15:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.08.2025 15:05

Γάζα: Το ΠΑΜΕ καλεί σε νέες συγκεντρώσεις στήριξης των Παλαιστινίων

21.08.2025 15:05
pame_gaza_new

Την ώρα που το Ισραήλ προχωρεί στην εισβολή του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας το ΠΑΜΕ καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, που διοργανώνει την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας.

Το ΠΑΜΕ και συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν στην Αθήνα την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στις 11 το πρωί στον Λευκό Πύργο. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή σε δεκάδες πόλεις. Σε αντίστοιχη πρωτοβουλία προχωρά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Στο κάλεσμά του, το ΠΑΜΕ καταγγέλει «την έναρξη της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

«Η απόφαση για την νέα επέμβαση με επιστράτευση 60.000 εφέδρων έρχεται να κλιμακώσει τη δολοφονία αμάχων, χιλιάδων παιδιών και γυναικών με στόχο, την πλήρη κατάληψη της Γάζας, την επέκταση του εποικισμού, τον πλήρη αφανισμό του ηρωϊκού λαού της Παλαιστίνης που παλεύει για το δικαίωμα στην ανεξαρτησία του. Κανένας πλέον δε μπορεί να κρυφτεί πίσω από το “κάλπικο” επιχείρημα της “αυτοάμυνας” του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ», επισημαίνει.

Το ΠΑΜΕ τονίζει ότι «τα ιμπεριαλιστικά κράτη και οι κυβερνήσεις στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία κ.α. υποκρίνονται υποστηρίζοντας δήθεν του Παλαιστίνιους με τη δημιουργία δύο κρατών. Με το ένα χέρι στηρίζουν τη γενοκτονία, τη σφαγή που γίνεται και με το άλλο ζητάνε την παράδοση επί της ουσίας του Παλαιστινιακού Λαού στο Ισραήλ και τα σχέδια του. Ένα βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων».

Προσθέτει, δε, ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζει τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο, συμμετέχει ενεργά μέσω του σχεδίου “Aspides”, συνεχίζει την οικονομική – πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ. Οι εξελίξεις αυτές δε μπορεί να αφήσουν κανέναν εργαζόμενο στην αδράνεια. Την Κυριακή ο λαός πρέπει να γεμίσει το Σύνταγμα! ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ! Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!».

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 15:26
apostolos_vesiropoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

vesyropoulos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρύ πένθος στη Ν.Δ.: Ποιος ήταν ο γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, που πέθανε σήμερα

pame_gaza_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γάζα: Το ΠΑΜΕ καλεί σε νέες συγκεντρώσεις στήριξης των Παλαιστινίων

1 / 3