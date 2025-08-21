Γάζα: Για «εξαντλημένο» στρατό του Ισραήλ και «θανατική καταδίκη» των ομήρων μιλά το CNN (Video, σκληρές εικόνες)

Την ώρα που οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αρχίσει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας και διεξάγονται σκληρές μάχες με τους εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς, το CNN σε ανάλυσή του επισημαίνει ότι ο ισραηλινός στρατός μπαίνει σε αυτή τη νέα φάση του πολέμου εξαντλημένος.

Τουλάχιστον 60.000 εφέδρους στρατιώτες θα επιστρατεύσει ο στρατός του Ισραήλ για τη μαζική επίθεση που ήδη έχει αρχίσ στην πόλη της Γάζας, με εντολή του πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Μεταξύ των στρατιωτικών σχεδίων είναι και η παράταση της θητείας άλλων 20.000 στρατιωτών. Η κατάληψη και η κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Γάζα, την οποία ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω φόβων ότι η κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα θα επιδεινωθεί.

Ο στρατός του Ισραήλ βρίσκεται ήδη στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως τα πρώτα βήματα της ευρύτερης επιχείρησης. Όταν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε για πρώτη φορά την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να διαρκέσει 5 μήνες ή και περισσότερο. Tην Τετάρτη, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα του.

Φθορά και εξάντληση

Μετά από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου, και χωρίς υπάρχει στον ορίζοντα η πιθανότητα για ειρήνη, ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ προειδοποίησε για το πρόσθετο βάρος που θα επωμιστούν τα στρατεύματα, πολλά από τα οποία έχουν κληθεί πολλές φορές να πολεμήσουν στη Γάζα. Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως φθορά και εξάντληση.

Μια νέα έρευνα από τα Εργαστήρια Agam στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών είχαν ελαφρώς ή σημαντικά λιγότερο κίνητρο να υπηρετήσουν, ενώ λίγο περισσότερο από το 13% είχαν μεγαλύτερο κίνητρο. Οι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να επιστρατεύσει υπερορθόδοξους άνδρες για να συμπληρώσουν τα στρατεύματα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της υπερορθόδοξης κοινότητας αρνήθηκε να υπηρετήσει και, κατόπιν αιτήματός τους, η κυβέρνηση προωθεί μια ευρεία εξαίρεση από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική συζήτηση λαμβάνει χώρα εν μέσω πολέμου έχει μόνο πυροδοτήσει την οργή πολλών από όσους υπηρετούν. Αφού το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τη νέα επιχείρηση, μια μικρή οργάνωση εφέδρων στο Ισραήλ επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τους στρατιώτες να αρνηθούν τις στρατιωτικές εντολές να υπηρετήσουν.

«Θανατική ποινή για τους ομήρους»

Ο Αβσαλόμ Ζοχάρ Σαλ έχει υπηρετήσει περισσότερες από 300 ημέρες στη Γάζα σε 4 διαφορετικές αποστολές. Η τελευταία του αποστολή έληξε μόλις πριν από ένα μήνα και δεν είναι πλέον πρόθυμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε μια επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. «Είμαι λίγο σοκαρισμένος που μιλάμε ακόμα για αυτόν τον πόλεμο που υποτίθεται ότι θα τελείωνε πριν από πολύ καιρό», δήλωσε στο CNN. «Νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι μια θανατική ποινή για τους ομήρους. Η κυβέρνηση μιλούσε συνεχώς για 2 αποστολές σε αυτόν τον πόλεμο: να επιστρέψουν οι όμηροι και να νικήσουν τη Χαμάς. Τώρα είναι σαν να μας λένε ότι υπάρχει μόνο ένας στόχος, ο οποίος πιστεύω ότι δεν είναι εφικτός: να καταστρέψουν τη Χαμάς», τόνισε.

Ο Ντεφρίν, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι υπάρχουν «πληροφορίες και πολλές άλλες δυνατότητες» για να προστατεύσουν τις ζωές των ομήρων. Αλλά το μόνο που μπορούσε να υποσχεθεί ήταν ότι «θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μην βλάψουμε τους ομήρους». Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο ότι τα οι μάχες θα είχαν τελειώσει μέχρι τώρα. Τώρα, 18 μήνες αργότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ λέει ότι μια νέα επιχείρηση είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Αυτή η επιχείρηση στοχεύει επίσης μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από ένα 1 εκατ. ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα παλεύουν με σοβαρή πείνα, ασθένειες και εκτοπισμούς εν μέσω της πολιορκίας του Ισραήλ.

Τα κρούσματα παιδικού υποσιτισμού έχουν τριπλασιαστεί στη Γάζα σε «λιγότερο από έξι μήνες», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προέτρεψαν το Ισραήλ να άρει τους αυστηρούς περιορισμούς στην εισροή βοήθειας στον θύλακα. Σχεδόν 1 στα 3 παιδιά υποσιτίζονται στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA). Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται στα όρια του λιμού.

