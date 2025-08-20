search
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF ξεκίνησε την εισβολή στην πόλη της Γάζας, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση πυρός

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα της εισβολής τους στην πόλη της Γάζας, επιβεβαίωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος των IDF, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Οι δυνάμεις μας ελέγχουν ήδη τα περίχωρα της πόλης», δήλωσε ο Ντέφριν.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι περίπου 60.000 επιστολές στρατολόγησης θα αποσταλούν αυτή την εβδομάδα, ενώ άλλες 20.000 θα αποσταλούν αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στη δήλωσή του, ο Ντέφριν είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εργάζονται για να παρέχουν επαρκείς χώρους για την ασφαλή εκκένωση των αμάχων της Γάζας, καθώς και για να λάβουν βοήθεια και ιατρική περίθαλψη.

Νετανιάχου και Κατζ θα εγκρίνουν σχέδια για την κατοχή της Πόλης της Γάζας

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ αναμένεται να εγκρίνουν την Πέμπτη τα σχέδια για την κατοχή της Πόλης της Γάζας. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με φόντο μια πρόταση την οποία αποδέχεται η Χαμάς, την οποία υποστήριξαν οι μεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ, για μια μερική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ομήρων και μια 60ήμερη εκεχειρία.

Αξιωματούχοι από τις μεσολαβούσες χώρες δήλωσαν στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι το περίγραμμα που παρουσιάστηκε είναι πολύ κοντά στο πλαίσιο στο οποίο είχε συμφωνήσει το Ισραήλ πριν από μερικές εβδομάδες. «Ναι, υπάρχουν κενά – αλλά μπορούν να γεφυρωθούν μέσα σε λίγες μέρες», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το Ισραήλ διατηρεί ασαφή στάση σχετικά με την πρόταση. Από τη μία πλευρά, αξιωματούχοι τόνισαν ξανά την Τετάρτη ότι ο στόχος παραμένει μια συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ δεν έχει απορρίψει ρητά την πρόταση που υποβλήθηκε. Η εκτίμηση είναι ότι το Ισραήλ περιμένει να δει εάν η έναρξη μιας επίθεσης στην Πόλη της Γάζας θα ωθήσει τη Χαμάς να στραφεί προς μια συνολική συμφωνία.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στο Fox News ότι «πριν από τρεις εβδομάδες, αυτή η πρόταση ήταν στο τραπέζι και η Χαμάς μας έσυρε στις διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το ανεχθεί άλλο αυτό – και μαντέψτε τι συνέβη. Υπήρξε μια σημαντική πρόοδος».

Ωστόσο, ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος ήταν «πολύ σταθερός και άμεσος στη θέση του και θέλει όλους τους ομήρους πίσω. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί αμέσως. Είκοσι όμηροι πρέπει να επιστραφούν στις οικογένειές τους. Ας το τερματίσουμε αυτό – ας φέρουμε ειρήνη και ηρεμία στον λαό της Γάζας και ας ανοικοδομήσουμε τη Γάζα με τον τρόπο που πρέπει να ανοικοδομηθεί, όπως έχει περιγράψει ο πρόεδρος», δήλωσε ο απεσταλμένος του Τραμπ.

