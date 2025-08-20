search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 21:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 20:17

Toυρκικά ΜΜΕ: Η Τουρκία διπλασιάζει τα στρατεύματα στα Κατεχόμενα – Μπορεί να φτάσουν τις 100.000

20.08.2025 20:17
TOURKIA_STRATIWTES
AP

Η Τουρκία φημολογείται ότι ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην κατεχόμενη Κύπρο, με τον αριθμό των στρατευμάτων να αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000. Αυτό μεταδίδουν πλήθος τουρκικών ΜΜΕ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων προήχθη σε αντιστράτηγο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε τουρκικά εθνικιστικά μέσα ενημέρωσης.

Σε δημοσίευμά της η τουρκική Aydinlik, αναφέρει ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στα Κατεχόμενα «από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε την Τουρκία να αναλάβει δράση», ενώ παράλληλα σημειώνει ότι η «Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου αναβαθμίστηκε από Υποστράτηγο σε Αντιστράτηγο».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι «ο Υποστράτηγος Σεμπαχάτιν Κιλίντς, ο οποίος διορίστηκε διοικητής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου τον Αύγουστο του 2023, προήχθη σε Αντιστράτηγο στις 5 Αυγούστου 2025. Συνεχίζοντας το καθήκον του στην ΤΔΒΚ (σ.σ. το ψευδοκράτος), ο Αντιστράτηγος Σεμπαχάτιν Κιλίντς έγινε ο πρώτος διοικητής που υπηρέτησε στο KTBK με αυτόν τον βαθμό».

Παράλληλα, το δημοσίευμα επικαλείται την τουρκική TRHaber, η οποία μετέδωσε ότι «η διοίκηση, στην οποία θα ανατεθεί ο βαθμός του Αντιστράτηγου από τον Αύγουστο του 2025, θα διπλασιάσει επίσης τη μαχητική της δύναμη. Ο αριθμός των στρατιωτών στο νησί αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τους 100.000».

Ειδικότερα, σημειώνει ότι οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις στα Κατεχόμενα, «οι οποίες προηγουμένως αποτελούνταν από έναν περιορισμένο αριθμό ταξιαρχιών πυροβολικού, μονάδων αεράμυνας και ταγμάτων μηχανικού, μετασχηματίζονται τώρα σε μια δύναμη αποτροπής με μια δομή που περιλαμβάνει πολλά σώματα, μαζί με χερσαία, αεροπορικά, θαλάσσια, υλικοτεχνική υποστήριξη, μηχανικό, ηλεκτρονικό πόλεμο και άλλα στοιχεία».

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς βουλευτές: Η θέση των ΗΠΑ για Τουρκία και F-35 δεν έχει αλλάξει

Η Ρωσία επιθυμεί δικαίωμα βέτο στις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karalis-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ για το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής

zaxariadis_kosta19
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Ζαχαριάδης για την ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα: Το ψέμα και η προπαγάνδα συντρίβονται και από την πραγματικότητα

tsipras mnimonia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για επέτειο της εξόδου απ’ τα μνημόνια: Η 21η Αυγούστου υπενθυμίζει ότι μια κυβέρνηση αποφασισμένη μπορεί να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού

ROUMPIO
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Για «κατάφωρη επίθεση» μιλά το Δικαστήριο

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για αμυντικές συμφωνίες Τουρκίας – Αιγύπτου: «Επιδείνωση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

gemisti_melitzana
CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

prova
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ραντεβού στο «Καρέζη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 21:37
karalis-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ για το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής

zaxariadis_kosta19
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Ζαχαριάδης για την ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα: Το ψέμα και η προπαγάνδα συντρίβονται και από την πραγματικότητα

tsipras mnimonia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για επέτειο της εξόδου απ’ τα μνημόνια: Η 21η Αυγούστου υπενθυμίζει ότι μια κυβέρνηση αποφασισμένη μπορεί να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού

1 / 3