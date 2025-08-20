Toυρκικά ΜΜΕ: Η Τουρκία διπλασιάζει τα στρατεύματα στα Κατεχόμενα – Μπορεί να φτάσουν τις 100.000

Η Τουρκία φημολογείται ότι ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην κατεχόμενη Κύπρο, με τον αριθμό των στρατευμάτων να αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000. Αυτό μεταδίδουν πλήθος τουρκικών ΜΜΕ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων προήχθη σε αντιστράτηγο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε τουρκικά εθνικιστικά μέσα ενημέρωσης.

Σε δημοσίευμά της η τουρκική Aydinlik, αναφέρει ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στα Κατεχόμενα «από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε την Τουρκία να αναλάβει δράση», ενώ παράλληλα σημειώνει ότι η «Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου αναβαθμίστηκε από Υποστράτηγο σε Αντιστράτηγο».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι «ο Υποστράτηγος Σεμπαχάτιν Κιλίντς, ο οποίος διορίστηκε διοικητής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου τον Αύγουστο του 2023, προήχθη σε Αντιστράτηγο στις 5 Αυγούστου 2025. Συνεχίζοντας το καθήκον του στην ΤΔΒΚ (σ.σ. το ψευδοκράτος), ο Αντιστράτηγος Σεμπαχάτιν Κιλίντς έγινε ο πρώτος διοικητής που υπηρέτησε στο KTBK με αυτόν τον βαθμό».

Παράλληλα, το δημοσίευμα επικαλείται την τουρκική TRHaber, η οποία μετέδωσε ότι «η διοίκηση, στην οποία θα ανατεθεί ο βαθμός του Αντιστράτηγου από τον Αύγουστο του 2025, θα διπλασιάσει επίσης τη μαχητική της δύναμη. Ο αριθμός των στρατιωτών στο νησί αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τους 100.000».

Ειδικότερα, σημειώνει ότι οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις στα Κατεχόμενα, «οι οποίες προηγουμένως αποτελούνταν από έναν περιορισμένο αριθμό ταξιαρχιών πυροβολικού, μονάδων αεράμυνας και ταγμάτων μηχανικού, μετασχηματίζονται τώρα σε μια δύναμη αποτροπής με μια δομή που περιλαμβάνει πολλά σώματα, μαζί με χερσαία, αεροπορικά, θαλάσσια, υλικοτεχνική υποστήριξη, μηχανικό, ηλεκτρονικό πόλεμο και άλλα στοιχεία».

