Στην πάγια θέση της παραμένει η Μόσχα σχετικά με αυτό που θεωρεί αποδεκτές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίου αξιωματούχου του Κρεμλίνου.

Βάσει όσων είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, γίνεται σαφές ότι ναι μεν έχει σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ωστόσο η Ρωσία δεν είναι πρόθυμη να βάλει πολύ «νερό στο κρασί της»: εξακολουθεί να θέλει η Ουκρανία να υιοθετήσει ουδέτερο στάτους και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς και να μειώσει δραστικά τον στρατό της.

«Η Μόσχα δεν θα συμφωνήσει με τις εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας που διαπραγματεύονται χωρίς τη Ρωσία… η Ρωσία θα δεχτεί εάν οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία παρέχονται σε ίση βάση με τη συμμετοχή χωρών όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Ωστόσο, το να δοθεί το δικαίωμα σε Πεκίνο και Μόσχα να έχουν λόγο στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ενδεχομένως να απέτρεπε τους δυτικούς συμμάχους από τη συμμετοχή τους στην προστασία της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης ή ειρήνης.

Την ίδια ώρα, μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανικού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι παραμένει μια μακρινή προοπτική, σύμφωνα με τα σχόλια που έκανε ο Λαβρόφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο Λαβρόφ επέστρεψε σε μια έννοια που προτάθηκε κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 2022 που περιελάμβανε έναν συνασπισμό εγγυητικών εθνών που έμοιαζε με το ΝΑΤΟ, παρέχοντας εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Αυτή η ιδέα απορρίφθηκε από τη δυτική πλευρά, επειδή η Μόσχα απαίτησε μια ομόφωνη απόφαση, πριν να ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις.

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση – πρώτα απ ‘όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες – καταλαβαίνουν απόλυτα ότι η συζήτηση για το ζήτημα της ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, ένας δρόμος προς το πουθενά», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ εξαπέλυσε επίσης επίθεση στην κορυφαία διπλωμάτη της ΕΕ Κάγια Κάλας, λέγοντας ότι οι δηλώσεις της αποτελούν «υποβάθμιση των μεθόδων εξωτερικής πολιτικής».

