15.08.2025 18:52

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

15.08.2025 18:52
russia kremlin

Οι συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσαν να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 έως 7 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ρωσική πλευρά αναμένει ότι η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα θα ολοκληρωθεί παραγωγικά», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης RIA Novosti, επικαλούμενο σχόλια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν «θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή βοηθών», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι βοηθοί θα εμπλέκονται, ανέφερε το RIA.

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ηγέτες θα έχουν τη βοήθεια διερμηνέων κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνομιλίας στην έναρξη της συνόδου κορυφής, προτού συνεχιστούν οι συνομιλίες κατά τη διάρκεια επαγγελματικού γεύματος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ακόμη ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

