Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Τα τεθωρακισμένα οχήματα του Ρώσου Προέδρου και η «προστατευτική» αυτοκινητοπομπή (videos)

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν το ταξίδι του προς την Αλάσκα, για την αποψινή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διαδρομή του η αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καταγράφηκε από πολίτες, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού.

Vladimir Putin arrived in Magadan before meeting with Trump



Presidential press secretary Peskov said that the Russian leader would visit an industrial enterprise in Magadan and meet with the governor, after which he would travel to Alaska, where a Russian-American summit would… pic.twitter.com/5PGP7yfboF — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 15, 2025

ALASKA — Putin's cortege rolls through Anchorage's suspended Sister City Magadan, advancing ahead of his arrival.



pic.twitter.com/v3n56ZKIwI — Toria Brooke (@realtoriabrooke) August 15, 2025

Ο Πούτιν έκανε στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, προκειμένου να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs August 15, 2025

Στο Άνκορατζ με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj — ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025

Υπό στρατιωτική πίεση η Ουκρανία

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

«Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, (ο Πούτιν) θα ήθελε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος (των ΗΠΑ) και δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, την παραμονή του κρίσιμου τετ-α-τετ.

Για τον Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία και νυν αναλυτή του κέντρου μελετών Atlantic Council, ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να εξελιχθεί η συνάντηση σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Πούτιν κερδίσει απλώς χρόνο.

«Θα ξέρω στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά» εάν θα είναι εποικοδομητική ή όχι η συνάντηση, ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Αυτή η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη», με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, έλεγε νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.

Τι φοβούνται Κίεβο και ΕΕ

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι απόντος του Ζελένσκι, Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να αρχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ουκρανίας.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο “μοιρασιά” αλλά, υπό μια έννοια, δεν είναι κακός όρος», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πει πως θα απαιτούνταν εδαφικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την επιθυμία για μελλοντική τριμερή σύνοδο κορυφής, ενδεχομένως στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επαίνεσε τις «έμπρακτες και ειλικρινείς» προσπάθειες των ΗΠΑ για «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επίλυση της κρίσης και την επίτευξη συμφωνιών που θα ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσκλήθηκε σε αυτήν τη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών των οποίων η σχέση είναι ευμετάβλητη και χαρακτηρίζεται άλλοτε από ένταση και άλλοτε από θεαματική επαναπροσέγγιση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες Πέμπτη το Λονδίνο, όπου έγινε δεκτός από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό του, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στις 22:00 ώρα Ελλαδας στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ το τετ-α-τετ

Το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.

Το μέτωπο και οι αξιώσεις των Ρώσων

Στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να αναχαιτίσουν την ταχεία προέλαση των εισβολέων στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο κοινοτήτων την Πέμπτη.

Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες τις οποίες ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), πέραν της Κριμαίας την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, να σταματήσει τις προμήθειες όπλων από τη Δύση και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις αξιώσεις ως «απαράδεκτες».

Ύστερα από τρεις γύρους συνομιλιών τους προηγούμενους μήνες, με τελευταίο εκείνον του Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, Ρώσοι και Ουκρανοί κατάφεραν να συμφωνήσουν μόνο σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

«Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχίσει αυτή την «χρήσιμη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη δήλωση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ως ενδεικτική ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, που προιωνίζεται κάποια συμφωνία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

H ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών και επίσης τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ και τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

