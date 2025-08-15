search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 12:13

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Τα τεθωρακισμένα οχήματα του Ρώσου Προέδρου και η «προστατευτική» αυτοκινητοπομπή (videos)

15.08.2025 12:13
putin-alaska-aytokintopompi

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν το ταξίδι του προς την Αλάσκα, για την αποψινή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διαδρομή του η αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καταγράφηκε από πολίτες, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού.

Ο Πούτιν έκανε στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, προκειμένου να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

Στο Άνκορατζ με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Υπό στρατιωτική πίεση η Ουκρανία

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

«Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, (ο Πούτιν) θα ήθελε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος (των ΗΠΑ) και δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, την παραμονή του κρίσιμου τετ-α-τετ.

Για τον Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία και νυν αναλυτή του κέντρου μελετών Atlantic Council, ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να εξελιχθεί η συνάντηση σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Πούτιν κερδίσει απλώς χρόνο.

«Θα ξέρω στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά» εάν θα είναι εποικοδομητική ή όχι η συνάντηση, ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Αυτή η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη», με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, έλεγε νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.

Τι φοβούνται Κίεβο και ΕΕ

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι απόντος του Ζελένσκι, Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να αρχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ουκρανίας.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο “μοιρασιά” αλλά, υπό μια έννοια, δεν είναι κακός όρος», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πει πως θα απαιτούνταν εδαφικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την επιθυμία για μελλοντική τριμερή σύνοδο κορυφής, ενδεχομένως στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επαίνεσε τις «έμπρακτες και ειλικρινείς» προσπάθειες των ΗΠΑ για «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επίλυση της κρίσης και την επίτευξη συμφωνιών που θα ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσκλήθηκε σε αυτήν τη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών των οποίων η σχέση είναι ευμετάβλητη και χαρακτηρίζεται άλλοτε από ένταση και άλλοτε από θεαματική επαναπροσέγγιση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες Πέμπτη το Λονδίνο, όπου έγινε δεκτός από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό του, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στις 22:00 ώρα Ελλαδας στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ το τετ-α-τετ

Το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.

Το μέτωπο και οι αξιώσεις των Ρώσων

Στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να αναχαιτίσουν την ταχεία προέλαση των εισβολέων στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο κοινοτήτων την Πέμπτη.

Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες τις οποίες ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), πέραν της Κριμαίας την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, να σταματήσει τις προμήθειες όπλων από τη Δύση και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις αξιώσεις ως «απαράδεκτες».

Ύστερα από τρεις γύρους συνομιλιών τους προηγούμενους μήνες, με τελευταίο εκείνον του Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, Ρώσοι και Ουκρανοί κατάφεραν να συμφωνήσουν μόνο σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

«Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχίσει αυτή την «χρήσιμη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη δήλωση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ως ενδεικτική ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, που προιωνίζεται κάποια συμφωνία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

H ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών και επίσης τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ και τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

Διαβάστε επίσης

Αλάσκα: Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν (Photos)

Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

Γερμανία: Ο Πούτιν οφείλει να συμφωνήσει σε εκεχειρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

VOULA_PATOULIDOU_new
LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram – «Βλέπω μάτια που δεν είναι πια εδώ»

mazonakis-evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για Μαζωνάκη: «Το να ζητάς βοήθεια για την ψυχική σου υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη θάρρους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:30
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

1 / 3