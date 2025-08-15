search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025
15.08.2025

Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

15.08.2025 10:19
lavrof87-new

«Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχίσει αυτή την «χρήσιμη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη δήλωση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ως ενδεικτική ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, που προιωνίζεται κάποια συμφωνία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

H ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών και επίσης τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ και τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

Γερμανία: Ο Πούτιν οφείλει να συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε πολυκατοικία στο Κουρσκ – Μια νεκρή και δέκα τραυματίες

ΟΗΕ: Σοκαριστική αύξηση της σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες – Θύματα ακόμα και βρέφη

