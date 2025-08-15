search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 07:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 07:43

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε πολυκατοικία στο Κουρσκ – Μια νεκρή και δέκα τραυματίες

15.08.2025 07:43
ukraine_russia_polemos_2109_1460-820_new
credit: AP

Μία νεκρή και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός ουκρανικής επίθεσης με επανδρωμένο αεροσκάφος σε πολυκατοικία στηρωσική πόλη Κουρσκ τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

«Εχθρικό drone έπληξε πολυκατοικία τη νύχτα» σε συνοικία του Κουρσκ και «οι τελευταίοι όροφοι τυλίχτηκαν στις φλόγες», ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μια 45χρονη γυναίκα βρήκε τον θάνατο και άλλοι δέκα ένοικοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου, διευκρίνισε ο Χινστάιν, συμπληρώνοντας πως αρκετά γειτονικά κτίρια και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Η ρωσική περιφέρεια Κουρσκ αποτέλεσε στόχο αιφνιδιαστικής διασυνοριακής επίθεσης τον Αύγουστο του 2024 και ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα σημαντικό τμήμα της προτού εκδιωχθούν τον Απρίλιο του 2025.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών εδαφών, ακόμη και σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Διαβάστε επίσης

Έκκληση της ΕΕ στο Ισραήλ να σταματήσει το επικοιστικό σχέδιο στη Δυτική Όχθη: «Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δηλώνει η Κάλας

Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί μου – H δεύτερη συνάντηση με Ζελένσκι, ίσως και Ευρωπαίους

Σερβία: Νέα νύχτα συγκρούσεων – Δεκάδες τραυματίες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AFD_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Bild: Το 68% των Γερμανών θεωρεί ότι το ακροδεξιό AfD θα αναλάβει τη διακυβέρνηση τουλάχιστον ενός κρατιδίου το 2026

fotia-evoia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα φωτιά στην Εύβοια – Καίγεται δασική έκταση στα Μεσοχώρια

karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Η παραβατικότητα παραμένει υψηλή, ενώ πρόστιμα και έλεγχοι αυξάνονται συνεχώς

putin_trump_zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα βλέμματα στην Ουάσιγκτον: Πάει στις ΗΠΑ να δει τον Τραμπ ο Ζελένσκι – Απορρίπτει τους όρους του Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος

kataigida_1111_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πρόσκαιρες καταιγίδες την Κυριακή σε Ήπειρο και Μακεδονία – Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 07:26
AFD_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Bild: Το 68% των Γερμανών θεωρεί ότι το ακροδεξιό AfD θα αναλάβει τη διακυβέρνηση τουλάχιστον ενός κρατιδίου το 2026

fotia-evoia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα φωτιά στην Εύβοια – Καίγεται δασική έκταση στα Μεσοχώρια

karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Η παραβατικότητα παραμένει υψηλή, ενώ πρόστιμα και έλεγχοι αυξάνονται συνεχώς

1 / 3