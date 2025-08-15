Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

Μια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή Upper East Side του Μανχάταν και έστειλε σύννεφα καπνού στον ουρανό πάνω από τη Νέα Υόρκη.

Περίπου 100 πυροσβέστες και ομάδες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν στην οδό 305 E 95th Street το πρωί της Παρασκευής γύρω στις 10 π.μ. μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο προπολεμικό κτίριο.

Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, ανέφερε το ABC 7. Φλόγες ξέσπασαν στην ταράτσα μετά από μια έκρηξη που ακούστηκε.

An explosion happened in New York City’s Upper East Side. About 100 firefighters and emergency crews are at the scene. The cause is not yet known. pic.twitter.com/vdmPAAnuXa — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) August 15, 2025

Η πυρκαγιά που αναφέρθηκε έχει εξαπλωθεί στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου, σύμφωνα με το Citizen. Δεν βρέθηκαν ένοικοι στις μονάδες.

Ο επιστάτης βρισκόταν στο υπόγειο εκείνη την ώρα και λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα.

Βίντεο από ελικόπτερο δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να ψεκάζουν νερό στην οροφή του κτιρίου των 59 διαμερισμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Λουκασένκο λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Πακιστάν: Τουλάχιστον 120 νεκροί σε 24 ώρες από τις πλημμύρες (Video)

Ο Τραμπ κατευθύνεται στην Αλάσκα και ο Πούτιν κάνει… επισκέψεις (Video)