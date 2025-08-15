search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 18:38

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

15.08.2025 18:38
ekrixi manhattan

Μια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή Upper East Side του Μανχάταν και έστειλε σύννεφα καπνού στον ουρανό πάνω από τη Νέα Υόρκη

Περίπου 100 πυροσβέστες και ομάδες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν στην οδό 305 E 95th Street το πρωί της Παρασκευής γύρω στις 10 π.μ. μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο προπολεμικό κτίριο. 

Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, ανέφερε το ABC 7. Φλόγες ξέσπασαν στην ταράτσα μετά από μια έκρηξη που ακούστηκε. 

Η πυρκαγιά που αναφέρθηκε έχει εξαπλωθεί στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου, σύμφωνα με το Citizen. Δεν βρέθηκαν ένοικοι στις μονάδες. 

Ο επιστάτης βρισκόταν στο υπόγειο εκείνη την ώρα και λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα.

Βίντεο από ελικόπτερο δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να ψεκάζουν νερό στην οροφή του κτιρίου των 59 διαμερισμάτων. 

