Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων.

Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση ύψους 350 ευρώ, η οποία στοχεύει στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μαθητών που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή το σχολείο τους.

Ποιοι μαθητές είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), οι οποίοι:

Συμμετέχουν στις εξετάσεις το ίδιο έτος που αποφοιτούν

Εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής

Η οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως μαθητές που αναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω έλλειψης εξεταστικού κέντρου στην περιοχή τους, κάτι που συμβαίνει συχνά σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται

Η αποζημίωση χορηγείται όταν πληρούνται συγκεκριμένες χωρικές προϋποθέσεις, όπως:

Μετακίνηση από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική χώρα

Μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας με απόσταση άνω των 120 χιλιομέτρων

Μετακίνηση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται επίδομα όταν η μετακίνηση γίνεται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρούνται:

Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν τελικά στις εξετάσεις

Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου

Πώς θα λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι

Η διαδικασία καταβολής του ποσού προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του οφείλει, μετά το πέρας των εξετάσεων, να υποβάλει αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής.

Μαζί με την αίτηση απαιτούνται:

Βεβαίωση αποφοίτησης από το Λύκειο

Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου

Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εξετάζει τα δικαιολογητικά και εγκρίνει την καταβολή του ποσού.

Στόχος του μέτρου

Η χορήγηση της αποζημίωσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων, ιδιαίτερα εκείνων που επιβαρύνονται οικονομικά για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Με το μέτρο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Διαβάστε επίσης

Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για καταγγελία κακοποίησης ανηλίκου

Ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΛ.ΑΣ.: Πάνω από 60.000 έλεγχοι και 109 συλλήψεις από τον Οκτώβριο

Λευκάδα: Οι 4 πιθανοί στόχοι του θαλάσσιου drone – Στο «μικροσκόπιο» το λογισμικό του