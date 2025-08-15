search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 17:50

Πάτρα: Σοβαρό ατύχημα για πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα

15.08.2025 17:50
spain_pirosvestiki
αρχείου AP

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των τελευταίων μικρών εστιών που καίνε ακόμα από τη μεγάλη φωτιά των προηγούμενων ημερών.

Ενας πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν με επιτυχία. Ο πυροσβέστης είχε τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ευτυχώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ωστόσο, η πτώση του προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, καθώς όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.

Διαβάστε επίσης:

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Η Παναγία λειτουργεί ως μια γέφυρα για να συνδέσουμε τα δικά μας βάσανα με τη χριστιανική ελπίδα»

Μαρία Καρυστιανού: «Η Παναγία να δυναμώνει τον δύσκολο αγώνα μας για Φως, Αλήθεια και Δικαιοσύνη» – Η ανάρτησή της για τον Δεκαπενταύγουστο

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο Σάββατο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

fotia_pyrosvestiki_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Νέστου

pierrakakis_2703_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα η συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:53
russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες, εκτιμά το Κρεμλίνο

ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

1 / 3