Πάτρα: Σοβαρό ατύχημα για πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των τελευταίων μικρών εστιών που καίνε ακόμα από τη μεγάλη φωτιά των προηγούμενων ημερών.

Ενας πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν με επιτυχία. Ο πυροσβέστης είχε τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ευτυχώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ωστόσο, η πτώση του προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, καθώς όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.

