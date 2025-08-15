search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.08.2025 17:14

Κωνσταντοπούλου: «Χρόνια πολλά πρώτα στους πυροσβέστες που σώζουν ζωές»

15.08.2025 17:14
Το δικό της μήνυμα για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, «που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: 

«Μέσα απ´την καρδιά μου, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, και πρώτα απ´όλους στους πυροσβέστες μας, που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, υπάρξεις, δάση, ζώα, βιός.

Χρόνια πολλά και σε όλους τους ανθρώπους που αυθόρμητα έσπευσαν κι έγιναν οι ίδιοι προστάτες και προστάτιδες του συνανθρώπου, του απροστάτευτου ζώου, του δάσους.

Αυτή τη γιορτινή ημέρα, με τους πολλούς συμβολισμούς, ας αφιερώσουμε τη σκέψη και την πράξη μας σε όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και σε εκείνους που με περίσσευμα ψυχής και δυνάμεων στέκονται στο πλευρό τους, με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη.

Με ανθρωπιά κι αλληλεγγύη και με δουλειά πολλή, θα μπορέσουμε κάποτε, σύντομα, να γιορτάσουμε χωρίς άλλες πληγές.»

