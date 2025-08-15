search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 12:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 11:16

Χαρδαλιάς: «Χρειαζόμαστε περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανθρωπιά»

15.08.2025 11:16
XARDALIAS_1508

Με την ευχή ο Δεκαπεντάγουστος να είναι «μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε το “μαζί”», το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο οποίο υπογραμμίζεται η ανάγκη για «περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανθρωπιά».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρεται στη δήλωση του και στις καταστροφικές πυρκαγιές: «Τις ώρες όμως αυτές, η σκέψη μας βρίσκεται και δίπλα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, αλλά και σε όλες και όλους που μάχονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον».

Όλη η δήλωση

«Ο Δεκαπενταύγουστος, κορυφαία εορτή της Ορθοδοξίας και βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις και το συλλογικό μας βίωμα, ξεπερνά τα όρια μιας θρησκευτικής επετείου. Είναι ημέρα εθνικής αυτογνωσίας, κοινωνικής ενότητας και πολιτισμικής μνήμης. Είναι μια στιγμή που ενώνει τον λαό μας γύρω από κοινές αξίες: την πίστη, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι και μία ευκαιρία να αναστοχαστούμε το «μαζί». Σε μια εποχή έντονων παγκόσμιων προκλήσεων, απειλών και κοινωνικών ανισοτήτων – η ενότητα, η μέριμνα για τον συνάνθρωπο και η συλλογική ευθύνη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα. Χρειαζόμαστε περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανθρωπιά.

Σήμερα, τιμούμε επίσης τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που γιορτάζουν υπό την προστασία της Υπερμάχου Στρατηγού. Τις γυναίκες και τους άνδρες μας που, με αίσθημα καθήκοντος και βαθύτατης ευθύνης, υπηρετούν και προασπίζονται καθημερινά την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία μας.

Τις ώρες όμως αυτές, η σκέψη μας βρίσκεται και δίπλα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, αλλά και σε όλες και όλους που μάχονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η αλληλεγγύη, η στήριξη και η ενότητα είναι το πιο ισχυρό μας όπλο απέναντι σε κάθε δυσκολία.

Ας είναι αυτή η ημέρα όχι μόνο αφορμή για κατάνυξη, αλλά και για ουσιαστική σκέψη πάνω στο ποια κοινωνία θέλουμε να χτίσουμε. Μια κοινωνία που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω, που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων, που θα προχωρά μπροστά με συλλογικό όραμα.

Ο Δεκαπενταύγουστος ας είναι πηγή δύναμης και σημείο αναφοράς για μια κοινωνία πιο δίκαιη και ανοιχτή.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Με υγεία, ειρήνη και προσήλωση σε ό,τι μας ενώνει».

Διαβάστε επίσης:

Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Με αναφορά στις πυρκαγιές το μήνυμα Ανδρουλάκη για τον Δεκαπενταύγουστο

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτηση της με το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τον Πέτρο Γαϊτάνο για τον Δεκαπενταύγουστο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tasos-chalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς: «Πέρασαν 18 χρόνια για να έρθει ο πατέρας μου να με δει στο θέατρο» (Video)

putin-alaska-aytokintopompi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Τα τεθωρακισμένα οχήματα του Ρώσου Προέδρου και η «προστατευτική» αυτοκινητοπομπή

easyjet new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ

FAMELLOS_FILE1508
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φάμελλος: «Διαφορετικός και δύσκολος ο φετινός Δεκαπενταύγουστος» – Η αναφορά σε φωτιές και Παλαιστίνη

ekthesi-vivliou-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στην Πόλη του Παναμά με τιμώμενη χώρα το Μαρόκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 12:17
tasos-chalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς: «Πέρασαν 18 χρόνια για να έρθει ο πατέρας μου να με δει στο θέατρο» (Video)

putin-alaska-aytokintopompi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Τα τεθωρακισμένα οχήματα του Ρώσου Προέδρου και η «προστατευτική» αυτοκινητοπομπή

easyjet new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ

1 / 3