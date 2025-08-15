search
15.08.2025 10:54

Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

15.08.2025 10:54
mareba new

Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές έφτασε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος επέλεξε να περάσει τις μέρες αυτές στον τόπο καταγωγής του, έφτασε στην Ιερά Μονή συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μαρέβα.

Πηγή: zarpanews.gr

