Μητσοτάκης: Στις Κορακιές Χανίων αύριο για την Κοίμηση της Θεοτόκου

Στα Χανιά θα γιορτάσει σήμερα (15.8.2025) τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Πρωθυπουργός, θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.
