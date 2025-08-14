search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 15:25

Στην Πάρο ο ΠτΔ για την αυριανή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

14.08.2025 15:25
tasoulas 443- new

Στην Πάρο, στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη θεία λειτουργία που θα τελεσθεί εκεί για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα παραστεί την Παρασκευή στις 9.40 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Διαβάστε επίσης:

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

Παφίλης: Τηλεφωνική παρέμβαση σε Χρυσοχοϊδη για τις αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι του Πειραιά

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες – «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zaxariadis-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Για τον Κεφαλογιάννη φταίει ο Πελετίδης όχι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι αρμόδιοι υπουργοί

donald_trump_apfile3006
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία «δίνει στεγνά» τον Τραμπ: «Ζήτησε να μιλήσει για το Νόμπελ Ειρήνης με τον υπ. Οικονομικών»

pyrosvestiki_enimerosi_1408_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τις πυρκαγιές: Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:17
zaxariadis-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Για τον Κεφαλογιάννη φταίει ο Πελετίδης όχι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι αρμόδιοι υπουργοί

donald_trump_apfile3006
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία «δίνει στεγνά» τον Τραμπ: «Ζήτησε να μιλήσει για το Νόμπελ Ειρήνης με τον υπ. Οικονομικών»

pyrosvestiki_enimerosi_1408_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

1 / 3