13.08.2025 21:11

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες – «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

13.08.2025 21:11
kallianos_new

Για το θέμα των εθελοντών πυροσβεστών τοποθετήθηκε ο Γιάννης Καλλιάνος, με αφορμή τη δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη, με τον μετεωρολόγο και βουλευτή της ΝΔ, να διαχωρίζει τη θέση του.

Ειδικότερα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε αρχικά: «Διαφωνώ με την άποψη, η οποία εκφράζεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη».

«Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε «πολύτιμους» τους εποχικούς πυροσβέστες και σημειώνει πως «σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή».

«Όσο για τους εθελοντές, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής. Τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η Σοφία Βούλτεψη δήλωσε: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών παρά τους νόμους που κατά καιρούς έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι».

