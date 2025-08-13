Για τη Σοφία Βούλτεψη το πρόβλημα με τις φωτιές είναι… η έλλειψη εθελοντών!

Η χώρα κυριολεκτικά καίγεται και η Σοφία Βούλτεψη βρήκε ότι το πρόβλημα είναι… η έλλειψη εθελοντών και όχι οι νόμοι.

Ούτε ο κυβερνητικός μηχανισμός, ούτε ο αριθμός των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ούτε το γεγονός ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται.

Το πρόβλημα για τη βουλευτή της ΝΔ, όπως είπε στο Mega, είναι ότι η χώρα μας υστερεί στο θέμα των εθελοντών παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις.

Και για να… επιβεβαιώσει την άποψή της, έφερε ως παράδειγμα τη Γερμανία, την Αυστρία και τις ΗΠΑ, όπου, όπως υποστήριξε, έχουν αναλάβει την πυρόσβεση εθελοντές.

«Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».

Παρέμεινε, δε, σταθερή στην άποψή της ακόμη κι όταν της επισημάνθηκε ότι δεν γίνεται η πυρόσβεση να στηρίζεται σε εθελοντές, απαντώντας με… βεβαιότητα: «Στηρίζεται, στην Αμερική το 75% είναι εθελοντές».

Προφανώς τη χώρα μας τη χαρακτηρίζει η… αχαριστία των πολιτών και όχι η διαχείριση της κυβέρνησης…

