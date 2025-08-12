search
12.08.2025 15:24

Κίνημα Δημοκρατίας: «Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

12.08.2025 15:24
kinima-dimokratias_0612_1460-820_new

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε το Κίνημα Δημοκρατίας, με αφορμή το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας TAZ για την ανυπαρξία κράτους δικαίου στην Ελλάδα, με αιχμές τα Τέμπη, τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η γερμανική εφημερίδα ΤΑΖ περιγράφει τον Κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό που “έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του”, υπογραμμίζοντας πως “υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία”.

Αναφερόμενη στο τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, στο έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψή του, καθώς και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει ότι “ο κανόνας είναι: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος πάντα ατιμώρητοι, χάρη στα εξαγορασμένα ΜΜΕ, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία”.

Διαπιστώσεις που στην Ελλάδα βιώνουμε καθημερινά: σκάνδαλα και εγκλήματα, συγκάλυψη, ατιμωρησία μέσω χειραγώγησης της δικαιοσύνης, καταστρατήγησης των θεσμών και ελέγχου των ΜΜΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να θεωρεί τη Δημοκρατία απλώς ως απαραίτητη “διακόσμηση” για ομιλίες και εγκαίνια. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως όσο εκείνος παριστάνει τον “μοντέρνο μεταρρυθμιστή”, η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε ένα ιδιότυπο καθεστώς “αυταρχικής δημοκρατίας” – και πλέον, εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

Γρηγόρης Θεοδωράκης: Κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο, αυτή η κυβέρνηση της «αχαλίνωτης» διαφθοράς πρέπει να φύγει

Θεοδώρα Τζάκρη με βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας: «Η διάλυση του ΕΣΥ συνεχίζεται… νέα πτώση ανελκυστήρα στο ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

