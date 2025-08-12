search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 15:28
12.08.2025 13:35

Θεοδώρα Τζάκρη με βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας: «Η διάλυση του ΕΣΥ συνεχίζεται… νέα πτώση ανελκυστήρα στο ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

12.08.2025 13:35
tzakri

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας μετά τα περιστατικά με τις πτώσεις ανελκυστήρων σε δημόσια νοσοκομεία, κατέθεσαν βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η υποχρηματοδότηση, η υποσυντήρηση και η υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο: νέα πτώση κεντρικού ανελκυστήρα, αυτή τη φορά στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ο οποίος βρέθηκε από τον 3ο όροφο στο ισόγειο. Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία της εργαζόμενης που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή τον ανελκυστήρα. Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιανουαρίου είχε πέσει ανελκυστήρας στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και είχαν τραυματιστεί 4 άτομα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, άλλοςανελκυστήρας είχε πέσει στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Επειδή, οι συνεχόμενες πτώσεις ανελκυστήρων σε νοσοκομεία του ΕΣΥ δείχνει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ουσιαστικών ελέγχων των νοσοκομειακών υποδομών και προσλήψεις μόνιμου τεχνικού προσωπικού, οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας κκ Θεοδώρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης και Ραλλία Χρηστίδου, κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με την οποία τον ρωτούν:

  1. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου προκειμένου να μην υπάρξουν στο μέλλον ανάλογα φαινόμενα πτώσεων ανελκυστήρων που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς εργαζόμενων ή/και ασθενών;
  2. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα που πρόκειται να λάβετε προκειμένου να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι που αφορούν στις νοσοκομειακές υποδομές;
  3. Προτίθεται να προβείτε σε προσλήψεις μόνιμου τεχνικού προσωπικού για τη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, προκειμένου το τεχνικό προσωπικό του κάθε νοσοκομείου να αντιμετωπίζει και να επισκευάζει σε καθημερινή βάση τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις νοσοκομειακές υποδομές;
  4. Γιατί διατάχτηκε ΕΔΕ αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ όλα έχουν γίνει όπως πρέπει;

1 / 3