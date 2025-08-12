ΤΑΖ: Άρθρο καταπέλτης για το (μη) κράτος δικαίου στην Ελλάδα – Υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο

Σκληρό άρθρο της ΤΑΖ για την ανυπαρξία κράτους δικαίου στην Ελλάδα, με αιχμές τα Τέμπη, τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΤΑΖ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η κατάρρευση της χούντας των συνταγματαρχών στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Επρόκειτο να γίνει η καλύτερη δημοκρατία όλων των εποχών στη χώρα μας. Και πράγματι ήταν — μέχρι που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ήδη από τη δεκαετία του 2010, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Αθήνα, αλώνιζε, την ώρα που η Ελλάδα, μέσα στη δίνη της κρίσης του ευρώ, στερούνταν βάναυσα την αυτονομία της. Από τον Ιούλιο του 2019, ο Μητσοτάκης, αρχηγός της συντηρητικής ΝΔ, κρατά στα χέρια του το σκήπτρο ως πρωθυπουργός στην Αθήνα. Η πορεία του: να κυβερνά χωρίς αντίσταση», προσθέτει σε σκληρό ύφος η εφημερίδα και συνεχίζει:

Στο μεταξύ, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει βαρύ ιστορικό. Πρώτα, ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο υποκλοπών· έπειτα, η συγκάλυψη μετά από ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα· και τώρα, ένα μεγάλο σκάνδαλο με αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ. Πάντα ισχύει το ίδιο: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι ακόλουθοί του και ο ίδιος μένουν πάντα ατιμώρητοι. Χάρη στα εξαγορασμένα ΜΜΕ και δημοσιογράφους (η τέταρτη εξουσία), χάρη στον έλεγχο της αθηναϊκής δικαιοσύνης (η τρίτη εξουσία), χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (η δεύτερη εξουσία).

Η τελευταία μαχαιριά του Μητσοτάκη κατά της δημοκρατίας: Ανάγκασε στο ελληνικό κοινοβούλιο κυβερνητικούς βουλευτές να ψηφίσουν επιστολικά, προκειμένου να μπλοκάρουν την από την αντιπολίτευση μετ’ επιτάσεως απαιτούμενη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το προαναφερθέν σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ.»

Νεποτισμός και άνθηση της διαφθοράς

«Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, επιστολική ψήφος επιτρέπεται μόνο εάν μια βουλευτής είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ή μόλις γεννάει, ή αν ένας βουλευτής βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός Ελλάδας», αναφέρει η ΤΑΖ και συνεχίζει:

«Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, ο Μητσοτάκης προωθεί τη συστηματική αποδόμηση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Είτε πρόκειται για ανεξέλεγκτο πελατειακό σύστημα, είτε για νεποτισμό, είτε για άνθηση της διαφθοράς: ο εκρηκτικός αυτός συνδυασμός κρατάει τον Μητσοτάκη, γόνο μιας παλιάς πολιτικής δυναστείας, στην εξουσία – εις βάρος της πλειοψηφίας.

«Αν μπορούσε να λαδώσει τον Peanut, τον σκύλο που χαϊδεύει δημοσίως μπροστά στις κάμερες, πιθανότατα θα το έκανε, θα μπορούσε να ειπωθεί σκωπτικά. Αφήνοντας τα αστεία στην άκρη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρέσκεται να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής. Στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα.»

