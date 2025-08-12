ΣΥΡΙΖΑ: Η επανεκκίνηση περνά και από τη ΔΕΘ – Στις 10 Σεπτέμβρη η ομιλία Φάμελλου

Σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλά στελέχη αξιοποιούν την ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου για ολιγοήμερες διακοπές – ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Φολέγανδρο.

Βέβαια, ο κεντρικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή και εγρήγορση ακόμη και από τα μέρη όπου παραθερίζει, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και παρεμβαίνοντας όταν χρειάζεται – ενώ θεωρείται δεδομένος ο συντονισμός των κορυφαίων στελεχών, έστω και εξ αποστάσεως. Το μήνυμα της ηγεσίας είναι ότι το κόμμα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα ώστε μετά τις σύντομες διακοπές να επανέλθει γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς προκειμένου να μην ατονήσει το «τέμπο» που έχει αναπτύξει.

Σίγουρα πάντως, το φετινό καλοκαίρι είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ ένα καλοκαίρι «κανονικότητας» και απέχει μακράν από το ταραχώδες εσωκομματικό τοπίο του Αυγούστου του 2024, επί Κασσελάκη.

Η ερχόμενη εβδομάδα είναι όμως αυτή που θα σημάνει επιστροφή στην πολιτική καθημερινότητα, όπου θα μπει σε πιο εντατικές ράγες η προετοιμασία για την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε στην σχετική σύσκεψη στην Κουμουνδούρου, την περασμένη Πέμπτη.

Για την ηγεσία, η ΔΕΘ είναι ένας ακόμη σταθμός συμβολισμού της επιστροφής και της «επανεκκίνησης» του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το Συνέδριο αλλά και την έντονη κοινοβουλευτική παρουσία το τελευταίο διάστημα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όχι μόνο. Στόχος της ηγεσίας είναι η μετάδοση μιας εικόνας συνοχής αφενός, αλλά και επεξεργασίας πολιτικών προτάσεων από μία σοβαρή πολιτική δύναμη, που μπορεί να δίνει αντιπολιτευτικές μάχες με αξιώσεις, αλλά και να καταθέτει ρεαλιστικές θέσεις.

«Παρών» στην κινητοποίηση της 6ης Σεπτέμβρη, ομιλία Φάμελλου στις 10 Σεπτέμβρη

Όμως, καθότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δε βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα ανηφορίσει για την Θεσσαλονίκη μεσοβδόμαδα – η προγραμματισμένη κεντρική του παρέμβαση, με ομιλία Φάμελλου, «κλείδωσε» για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Παρουσία θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως και στην κινητοποίηση των συνδικάτων το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα δηλαδή των εγκαινίων της Έκθεσης από τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει σε θέσεις που έχει καταθέσει και με τη μορφή προτάσεων νόμου, δηλαδή:

– Αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση -και σε κάποια αγαθά ακόμα και μηδενισμό- του ΦΠΑ.

– Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους Δημόσιους Υπαλλήλους.

– Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Επίσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ΔΕΘ, καθώς από την Κουμουνδούρου θεωρούν ότι το πλήγμα στην κυβέρνηση αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό είναι πολύ μεγάλο και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο από τυχόν νέες αποκαλύψεις.

Η προετοιμασία του κόμματος για την ΔΕΘ περιλαμβάνει συναντήσεις με παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και κοινωνικές συλλογικότητες από τις 24 Αυγούστου και μετά, αλλά και περιοδείες στην Κεντρική Μακεδονία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

