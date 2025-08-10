search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.08.2025 18:28

Επίθεση Μπελέρη σε ΣΥΡΙΖΑ: «Λυπηρό να σπεκουλάρει πάνω στην αγωνία των μελών της ελληνικής μειονότητας»

beleris-new

«Αδυνατεί να κατανοήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», τονίζει σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρης, με αφορμή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επίσης, σημειώνει ότι «είναι λυπηρό ότι το Γραφείο Τύπου του κόμματος επιλέγει να σπεκουλάρει πάνω στην αγωνία των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας», υπογραμμίζοντας ότι «όσο για το αν έχω να “εισφέρω κάτι” στους συμπατριώτες μου, το αφήνω στη δική τους κρίση και όχι σε όσους τους θυμούνται μόνο για να αποκομίσουν μικροπολιτικά οφέλη».

Η ανάρτηση του κ. Μπελέρη έχει ως εξής:

«Είναι απορίας άξιο το πώς ο @syriza_gr μετά από 5 χρόνια -καταστροφικής- διακυβέρνησης, αδυνατεί ακόμη να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο Μηχανισμός αυτός δεν μεταφέρει ποτέ πυροσβεστικά αεροσκάφη από μία χώρα που αντιμετωπίζει υψηλής επικινδυνότητας ανέμους και πυρκαγιές σε μεγάλο βαθμό της Επικράτειας της προς μια ξένη χώρα. Αντιθέτως, η αλληλεγγύη έρχεται πάντοτε από κράτη που δεν απειλούνται από έντονα φαινόμενα. Τα πτητικά μέσα που επιχειρούν στην Αλβανία προέρχονται μεν από την Σουηδία, αλλά βρίσκονται σε ευρωπαϊκή αποστολή.

Ταυτόχρονα, είναι λυπηρό ότι το Γραφείο Τύπου του κόμματος επιλέγει να σπεκουλάρει πάνω στην αγωνία των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Τώρα, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, θέλω να ενημερώσω τον @syriza_gr πως χθες βρισκόμουν στα χωριά πέριξ των οποίων αναπτύσσονται τα πύρινα μέτωπα, ενώ παράλληλα με ανάρτησή μου ανέφερα το πως λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.

Όσο για το αν έχω να “εισφέρω κάτι” στους συμπατριώτες μου, το αφήνω στη δική τους κρίση και όχι σε όσους τους θυμούνται μόνο για να αποκομίσουν μικροπολιτικά οφέλη».

