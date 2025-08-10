Μπάσκετ: Να ακυρωθεί το φιλικό της Εθνικής με το Ισραήλ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Το Ισραήλ του Ντένι Αβντίγια στη Λεμεσό αντιμετωπίζει, στις 8.30 το βράδυ, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ μετά τη Σερβία.

Μετά το διαδικτυακό κάλεσμα του Humba («Τριμηνιαίου Περιοδικού για το κοινωνικό πολιτικό νόημα των σπορ, την εμπειρία του γηπέδου & την οπαδική κουλτούρα»), για «Cancel στον αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ», ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανακοίνωση να ακυρωθεί ο αγώνας Ελλάδας – Ισραήλ.

«Την στιγμή που στη Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ», αναφέρει η Κουμουνδούρου.

«Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους», προσθέτει.

«Tα ψέματα έχουν τελειώσει. Η χαλαρότητα πλέον δεν είναι ανεχτή, ούτε οι ίσες αποστάσεις.

Πλέον μιλάμε για φρίκη σε ζωντανή μετάδοση.

Κάθε επιχείρημα ή αφήγηση, είναι για την περασμένη περίοδο.

Πλέον μετράει τί (δεν) πράττεις και τί (δεν) λες!

Στις 10/08, το BDS Greece και η March to Gaza Greece, έχουν καλέσει πανελλαδική κινητοποίηση.

Όμως, την ίδια μέρα η “επίσημη αγαπημένη” εθνική Ελλάδος μπάσκετ ανδρών, στα πλαίσια τετραεθνούς τουρνουά – στην Κύπρο – θ΄αντιμετωπίσει την εθνική του Ισραήλ!

Αδυνατούμε ν΄αντιληφθούμε την αιτία, όσα “μπασκετικά” επιχειρήματα κι αν χρησιμοποιηθούν. Η διοίκηση Λιόλιου στην Hellenic BasketBall Federation είναι υπόλογη. Ωστόσο, καλό θα είναι επιτέλους να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια άποψη από το συνδικαλιστικό σωματείο των καλαθοσφαιριστών, τον ΠΣΑΚΚ , όπως και του ΠΣΑΤ αλλά και της ΠΟΣΠΕΡΤ, μιας και οι ΕΡΤl – ΕΡΑσπορ 101,8 | ERT Sports έχουν αναλάβει την κάλυψη των φιλικών αγώνων.

Προτρέπουμε:

σε συντονισμένη αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών διαμαρτυρίας ή/και την αποστολή μηνυμάτων/αρνητικών σχολίων στο ΦΒ:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected] {ποσπερτ}

[email protected],

[email protected],

[email protected].

Προτρέπουμε σε

Διάλογο για τη θέση της ελληνικής Ομοσπονδίας ως προς πιθανές ενέργειες για κυρώσεις στην Ομοσπονδία του Ισραήλ προς τη FIBA Europe.

Λήψη ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, για φιλοξενία παιδιών από τη Γάζα, αποστολή φαρμακευτικού υλικού, αθλητικής ένδυσης κι εξοπλισμού στην #Παλαιστίνη», αναφέρει στο κάλεσμά του το Humba.

