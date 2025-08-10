«Όχι στον τόπο μας – Όχι στο όνομά μας»: Σήμερα οι κινητοποιήσεις κατά της γενοκτονίας στη Γάζα σε 110 τουριστικούς προορισμούς

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό θα σταλεί σήμερα από τα Δωδεκάνησα έως τα Επτάνησα και τις Κυκλάδες έως τη Βόρεια Ελλάδα.

Λίγες μέρες την κινητοποίηση των λιμενεργατών, κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, στην Πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά, το March to Gaza Greece, το BDS Greece και η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας καλούν σήμερα σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις σε 110 τουριστικούς προορισμούς.

«Ενώνουμε φωνές, υψώνουμε σημαίες! Δεν τρομοκρατούμαστε! Σε νησιά, πόλεις, λιμάνια, παραλίες, από άκρη σε άκρη στεκόμαστε απέναντι στη γενοκτονία και στη συνενοχή. Με σημαίες, κεφίγιες, πανό και συνθήματα, γεμίζουμε τον δημόσιο χώρο με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Η σιωπή είναι συνενοχή – εμείς μιλάμε, δυνατά και καθαρά: NOT IN OUR NAME – NOT IN OUR LAND. Όπου κι αν είσαι, γίνε μέρος του κύματος αλληλεγγύης», αναφέρει το κάλεσμα του BDS Greece.

Τα καλέσματα και οι ώρες

Τα καλέσματα μέχρι στιγμής είναι τα εξής:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σύρος: Πλ. Μιαούλη, 20:00

Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

Δονούσα: Λιμάνι Σταύρου, 19:30

Αμοργός: Λιμάνι Καταπόλων, 20:00

Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

Φολέγανδρος: Πλ. Πούντας, 17:30

Σίφνος: Πλ. Αρτεμώνα, 19:30

Κέα: Πλ. Ηρώων, 19:00

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κως: Πλ. Ελευθερίας, 20:00

Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

Νίσυρος: Λιμάνι Μανδρακίου, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

Τήλος: Λιβάδια, 19:30

Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι, 19:00

Κύθηρα: Πλ. Χώρας, 20:30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

Μυτιλήνη: Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής, 19:30

Ερεσσός: Καφέ AJ, 20:00

Ικαρία: Εύδηλος, 20:30

Σάμος: Πλ. Καρλοβασίου, 19:00

ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 20:00

Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

Ναύπλιο: Πλ. Δημαρχείου, 19:30

Λεωνίδιο: Πλ. Μαρτάνο, 19:30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 19:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

Η κινητοποίηση της Πέμπτης στο Λιμάνι του Πειραιά

Στην κινητοποίηση της Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη Ε12 (στο «Λιοντάρι») καλούν, μεταξύ άλλων, η ΟΜΥΛΕ, η ΕΝΕΔΕΠ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η ΕΛΕΠΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών για να δηλώσουν ότι το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει στρατιώτες του ισραηλινού στρατού (IDF) είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα.

«Δεν ανεχόμαστε οι γερανοί και τα μηχανήματα που κινούνται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών να εξυπηρετούν πολεμικούς σχεδιασμούς και σφαγές αμάχων!», δηλώνουν τα σωματεία των λιμενεργατών, τα οποία έχουν δώσει επανειλημμένα αγώνες για να μη μετατραπεί το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό αναψυχής των Ισραηλινών στρατιωτών εν μέσω γενοκτονίας.

