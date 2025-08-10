Φαράγγι της Σαμαριάς: Κρίσιμη η κατάσταση του 55χρονου μελισσοκόμου

Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων ο 55χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Σαμαριάς, επιστρέφοντας από τα μελίσσια του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 55χρονος έχει πνευμονοθώρακα και φέρει κατάγματα στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματος του.

Ο πολυτραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 9 το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από μια δύσκολη και χρονοβόρα επιχείρηση διάσωσης.

