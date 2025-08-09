search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

09.08.2025 23:29

Χανιά: Διάσωση πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

09.08.2025 23:29
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία, ο οποίος έπεσε και χτύπησε στο Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά.

Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την 3η Ε.Μ.Α.Κ. και τη 19η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. έφτασαν τον πολυτραυματία, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και με τη βοήθεια υπαλλήλων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. τον μετέφεραν στο πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρου.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε στην αεροπορική βάση της Σούδας και έπειτα με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. διακομίστηκε στο Γ.Ν. Χανίων.

Η επιχείρηση σύμφωνα με το Συντονιστικό κέντρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» – Τρεις τελευταίες συναυλίες στη Δωρίδα

ΕΛΛΑΔΑ

Copernicus: Τεράστια η καταστροφή στην Κερατέα – Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διάσωση πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια...» - Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Cancel στον αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ»: Διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ στο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ - Παίρνει διαρκώς όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις

