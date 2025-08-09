Χανιά: Διάσωση πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία, ο οποίος έπεσε και χτύπησε στο Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά.

Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την 3η Ε.Μ.Α.Κ. και τη 19η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. έφτασαν τον πολυτραυματία, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και με τη βοήθεια υπαλλήλων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. τον μετέφεραν στο πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρου.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε στην αεροπορική βάση της Σούδας και έπειτα με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. διακομίστηκε στο Γ.Ν. Χανίων.

Η επιχείρηση σύμφωνα με το Συντονιστικό κέντρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

