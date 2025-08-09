Πρέβεζα: Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά – Μετράει τις πληγές της η νοτιοανατολική Αττική

Σε ύφεση τέθηκε αργά το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου η μεγάλη φωτιά, που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση περιοχής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό. Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.

«Στάχτη» 15.000 στρέμματα στην Αττική

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Αττική «μετρούν» τις πληγές τους μετά την καταστροφική φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη, σήμερα 9/8/2025 και ώρα 12:19, η πληγείσα έκταση στην Αττική ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα, ένα τεράστιο μέρος δασικής έκτασης και σπιτιών.

Παράλληλα, σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

